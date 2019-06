Teisipäeval kella 10 paiku läks politseinikel Jõhvis Jaama tänaval töö käigus kaduma fotokaamera Canon PowerShoot SX270, teatas Ida prefektuur.

Jõhvi politseijaoskonna juht Andreas Kliimanti sõnul on tegemist kaameraga, mida politseinikud töö käigus kasutavad. "Mälukaardil võib olla materjali, mis on politseinikele tööks vajalik ning meie jaoks on väga tähtis see tagasi saada."

"Tegemist on kahetsusväärse sündmusega ning uurime, kuidas see juhtus," lisas Kliimant. Politseinikud tühjendavad tööalaselt kasutatavate fotokaamerate mälukaarte regulaarselt ning politsei esialgsel hinnangul pole kaotsi läinud kaameras salvestisi, mis võiks kedagi kahjustada.

Politsei palub kaamera leidjal ühendust võtta numbril 112 või 5341 3479 või tuua see Jõhvi politseimajja.