Kummaline sündmustejada sai alguse ühest keskkonnateemalisest eelnõust, mida toetab osariigi senatis enamust omav Demokraatlik Partei ja mille vastu on omakorda vabariiklased, vahendas BBC.

Oregoni demokraatide kliimamuutuste vastane seaduseelnõu on juba palju poliitilisi pingeid kaasa toonud ning nädalavahetusel tuli pealinn Salemis asuv kapitooliumihoone üldse julgeolekukaalutlustel sulgeda, sest eelnõu vastastelt rühmitustel oli laekunud ähvardusi.

Täpsemalt soovitakse eelnõuga piirata süsinikuemissioone ning saastavateks peetud tööstustel tuleks saastelubasid oksjonil osta. Eelnõu eesmärgiks on suunata tööstusettevõtteid minema üle nn rohelisemale tehnoloogiale.

Eelnõu tooks samas kaasa bensiini ja diislikütuse hinnatõusu ning vabariiklased juhivad tähelepanu sellele, et muutused puudutasid kõige valusamalt Oregoni maapiirkondade elanikke, kes töötavad põllumajandus- või metsandussektoris. Vabariiklased soovivad, et osariigis korraldataks sellel teemal hoopis rahvahääletus.

Oregoni senatis on kokku 30 kohta, millest 18 on demokraatide käes. Samas näevad reeglid ette, et hääletustulemuse kehtimiseks on vaja vähemalt 20 senaatori kohalolekut. Seda tingimust kasutades otsustasidki vabariiklastest senaatorid lõpuks sõna otseses mõttes peitu pugeda.

Kui 11 senaatorit neljapäeval hääletusele kohale ei ilmunud, andis osariigi demokraadist kuberner Kate Brown politseile korralduse rahvasaadikute asukoht kindlaks teha.

"On täiesti vastuvõetamatu, et senati vabariiklased pööravad selja oma valimispiirkondade inimestele, keda neil on siin hoones au esindada," märkis kuberner oma avalduses. "Nad peavad tagasi tulema ja tegema tööd, mille jaoks neid valiti."

Vabariiklased vastasid seejärel omapoolse avaldusega. "Oregoni elanikud väärivad paremat. On aeg, et enamuspartei võtaks arvesse kõiki oregonlasi - mitte ainult neid, kes elavad Portlandis," viitas senaator Herman Baerschiger Jr linna- ja maapiirkondade vastasseisule.

Tegemist on juba teise korraga, kui Oregoni vabariiklased sellist taktikat kasutavad. Eelmisel kuul saavutasid nad sellisel viisil järeleandmisi relvakandmisõiguse ja vaktsineerimiskohustuse karmistamist puudutavates seadustes.

Sarnast boikoteerimist on aeg-ajalt esinenud ka teistes osariikides, 2011. aastal kasutasid sellist võimalust omakorda Wisconsini demokraadid.

Praeguste andmete kohaselt on vabariiklastest senaatorid põgenenud naaberosariik Idahosse ning sealsel politseil pole mingit kohustust neid otsida. Oregoni senati praegune istungjärk lõppeb 30. juunil ning väidetavalt on 11 vabariiklasel kindel plaan selle ajani peidus püsida.

Politsei kasutamine tõi kaasa teravad kommentaarid vabariiklastest põgenike poolt. Näiteks rahvasaadik Brian Boquist teatas, et politsei peaks saatma teda otsima "vallalised ja raskelt relvastatud" politseinikud, sest tema end kinni võtta ei lase,.

Praktikas ähvardab vabariiklastest senaatoreid tööluusi eest rahatrahv 500 dollarit päevas. Toetajate poolt algatatud kampaaniaga on nende trahvide maksmiseks juba kogutud 38 000 dollarit.

Vabariiklastele on oma toetust pakkunud ka erinevad aktivistidegrupid, sealhulgas relvakandmisentusiaste ühendavad rühmitused. 2016. aastal pälvis meedias laia tähelepanu oregoni politsei vastasseis looduskaitseala hõivanud kauboiaktivistidega.