Norra politsei hinnangul on mullu kadunuks jäänud multimiljonäri naine Anne-Elisabeth Falkevik Hagen mõrvatud.

Norra rikkamate meeste hulka kuuluva kinnisvara- ja energiaärimehe Tom Hageni 69-aastane abikaasa kadus 2018. aasta 31. oktoobril nende kodust Lørenskogis, mis asub Oslost 20 kilomeetri kaugusel.

Varem kahtlustati, et ta on pantvangiks võetud, sest nende kodust leiti viletsas norra keeles kirjutatud tõsiste ähvardustega lunarahanõue. Nüüd arvab politsei, et inimrööv lavastati tapmise varjamiseks.

Juhtumi uurimine jätkub ja politsei otsib endiselt Hageni kodu lähedal naise kadumispäeval nähtud halli autot ja selle juhti.

Tom Hageni varandus ulatub ajakirja Kapital andmetel 1,7 miljardi Norra kroonini (174 miljoni euroni).