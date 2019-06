Uuendub ka Linnaliinivõrk. Tartu abilinnapea Raimond Tamm ütles Jane Saluorule, et 64 uut gaasibussi on stardivalmis - bussid on saanud vastava varustuse ning ka tankimiseks vajaliku koha. Samas toob Tamm välja, et uue liinivõrgu käivitamiseks jätkub tegevusi veel ka uueks nädalaks.