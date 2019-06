Neljapäeval sajab hoovihma

Öösel on taevas pilves. Aeg-ajalt sajab vihma, kohati on sadu tugev ja välistatud ei ole ka äike. Tuul on esialgu nõrk ja muutliku suunaga, kuid pärast keskööd pöördub lääne poolt alates põhja ja loodesse ning muutub saartel puhanguliseks. Sooja on öötundidel 11 kuni 16 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on samuti pilves ja enamikus kohtades sajab vihma. Sooja on siis kuni 16 kraadi.

Ka päeval sajab mitmel pool hoovihma ja võib olla äikest. Pärastlõunal peaks aga sajuhooge harvemaks jääma. Tuul pöördub kõikjal loodesse ja põhja ning tugevneb 5-12, puhanguti 14, saartel ja läänerannikul kuni 20 m/s. Sooja on homseks päevaks oodata 14 kuni 18 kraadi.

Õhtul sajab Mandri-Eestis veel mitmel pool hoovihma, kuid Lääne-Eesti saartel on taevas juba selge ja ilm kuiv. See-eest puhub seal aga väga tugev põhja-ja loodetuul. Sooja on õhtul 13 kuni 17 kraadi.

Alates reedest tuleb aga päike välja ning suuremat sadu näha ei ole. Öösiti on sooja 10 kraadi ringis, päeviti tõuseb aga temperatuur 20 kraadi juurde, paiguti ehk pisut üle sellegi.