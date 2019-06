USA demokraatide presidendiks pürgijad peavad esimest televäitlust

Peatähelepanu oli keskendunud Elizabeth Warrenile, kes on esimeses väitluses osalejatest vast kõige tuntum. Warren sai esimesena sõna ja nõudis majandusreforme, mille abiga ka vaesemad kodanikud saaksid osa positiivsetest arengutest.

Seekord on demokraatidel kandidaate nii palju, et väitlus on jagatud kaheks päevaks.

Teises osas astuvad üles kõige populaarsemaks kandidaadiks peetav Joe Biden ja tema peamine rivaal Bernie Sanders.