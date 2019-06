Kui veel tänavu aprillis oli eluasemelaenu intress keskmiselt 2,5 protsenti, mis on püsinud pea muutumatuna alates eelmise aasta maikuust, siis tänavu maikuuks kerkis see 2,6 protsendini. Eluasemelaenude maht ja keskmine laenusumma jätkavad aga kasvamist.

Möödunud aasta aprillis sai eluasemelaenu veel keskmise intressiga 2,4 protsenti. Tänavu maikuus aga oli see juba 2,6 protsenti. Siiski pole tasahilju kerkiv intress koduostuks laenajate indu jahutanud, vaid vastupidi - eluasemelaenude mahud jätkavad kasvamist.

Möödunud aasta maikuu seisuga olid Eesti kommertspankade väljastatud eluasemelaenude jääk 7,2 miljardit eurot, tänavu maikuuks oli laenujääk kerkinud ligi 7,8 miljardi euroni. Seega kasvas eluasemelaenude jääk aastaga seitse protsenti, mis jäi aprilli kasvule pisut alla. Uusi eluasemelaenulepinguid on sel kevadel sõlmitud enam-vähem sama palju kui aasta tagasi, seega on laenumahu suurenemise taga eelkõige keskmise laenusumma kasv.

Kokku on eluasemelaenulepinguid sõlmitud üle 182 000, mis teeb keskmiseks eluasemelaenu summaks ligi 42 700 eurot. Aasta tagasi maikuus oli keskmine laenusumma 41 000 eurot.

Eesti Pank selgitab intressimarginaalide tõusu vähese konkurentsiga, samuti mõjutavad intressimääri pankade hinnangud üksikute laenuprojektide riskisuse kohta.

Eluasemelaenudest märksa tempokamalt kasvab autoliisingu maht, mille portfelli aastakasv ulatus mais 19 protsendini, muud tarbimislaenud kasvasid 5,7 protsenti.

Autoliisingu ja muude laenude kasvutempot hoogustas eelmisel kahel kuul osaliselt see, et aruandluskohustuslaste hulka lisandusid aprillis üks pank ja üks liisinguettevõte. Ehkki majanduskasvu aeglustudes peaks ka majapidamiste laenukasvu hoog mõnevõrra pidurduma, hoiavad laenunõudlust tõenäoliselt edaspidigi üleval tugev tööturg, kiire palgakasv ja madalad intressimäärad, prognoosib Eesti Pank.

Majapidamiste hoiuste maht oli mullusega võrreldes üle 9 protsendi suurem, mis näitab endiselt tempokat kasvu. Kokku moodustavad eraisikute hoiused 7,8 miljardit eurot.

Ehkki ettevõtete hoiused suurenesid mais samuti, on nende aastakasv sisuliselt seisakus. Ettevõtete hoiuste kasvutempo märkimisväärse aeglustumise taga oli aasta tagasi üksikute väga suurte hoiuste tõttu kõrgele kerkinud võrdlusbaas.

Ettevõtetele antud pangalaenude ja liisingute jääk on viimastel kuudel veidi jõudsamalt suurenenud, nii et mais kiirenes aastakasv seetõttu 6,1 protsendini. Ettevõtete laenujääk on kokku 9,5 miljardit eurot.

Kui aasta esimesel poolel mõjutasid laenuportfelli kasvu üksikud suured energeetikasektori tehingud, siis möödunud kuul suurendasid oma laenukohustusi peamiselt põllumajandus- ja kinnisvarasektori ettevõtted. Seevastu tööstusettevõtete laenude ja liisingute jääk on kesiste investeeringute tõttu eelmise aasta lõpuga võrreldes veidi vähenenud.