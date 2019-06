Reede toob tugeva tuule

Eelolev öö on lääne pool selgem ja sajuta. Eesti idapoolses osas tuleb öö hakul veel mõni vihmahoog, pärast keskööd pilved hõrenevad. Tugev loodetuul ulatub 5-12, iiliti 15, saartel öö hakul kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on 9-15 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Reede hommikul on pilvi vähe ja ilm sajuta. Puhub tugev loodetuul. Õhusooja on 13-16 kraadi.

Päeval on nii päikest kui pilverünki, aga neist sadu ei tule. Puhub loodetuul 5-12, iiliti 15 m/s. Õhutemperatuur on 15-19 kraadi.

Õhtu on üksikute pilverünkadega ja kuiv, aga ikka tugeva loodetuulega. Õhutemperatuur on 14-17 kraadi.



Laupäeval on pilvi enam ja üksik vihmarabin pole ka välistatud. Öö on jahe, päev aga mahedam. Pühapäev näitab päikest ja tõstab temperatuurifooni 25 kraadi ümbrusse.

Esmaspäev jätkub suvise sooja, üürike hoog vihma võib ka tulla. Teisipäev toob aga tiheda saju ja jaheduse.