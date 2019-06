ESTO 2019 avapidu toimub reedel Helsingis

Valitsus leppis neljapäeval kokku, et aastaks 2028 sõidavad kõik reisirongid ja enamik kaubaronge Eestis elektri jõul. Projekt on üks osa enam kui miljardi euroni küündivatest investeeringutest, mille eesmärk on aastaks vähendada kasvuhoonegaaside teket.