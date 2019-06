Seven Seas Cruising Association väidab oma Facebooki postituses, et Jamaicast Colombiasse purjetanud Eestist pärit Andreas Sipsakas saatis 11. juuni esimestel tundidel Kariibi merel välja hädakutsungi (EPIRB), mille järel alustati otsingutega.

Eesi välisministeeriumist öeldi ERR-ile, et ministeerium on teadlik purjeka kadumisega seotud juhtumist, kuid tulenevalt isikuandmete kaitse kohustusest ja konsulaarjuhtumite delikaatsusest ei saa välisministeerium kommenteerida konkreetseid juhtumeid.

Facebooki postituses märgiti ka, et piirkond on tuntud piraatide rünnakute poolest. Välisministeeriumist öeldi, et neile ei ole laekunud teavet selle kohta, et tegemist võiks olla piraatidega või pantvangistamisega seotud juhtumiga.

Postituses märgiti, et 40-aastase Sipsaka viimane teadaolev asukoht oli Negril Jamaical, kust ta lahkus 6. juunil San Andrease poole.