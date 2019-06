Kodijärve hooldekodus puhkes tulekahju

Reede õhtul puhkes tulekahju Tartumaal Kambja vallas asuva Kodijärve hooldekodu ühes hoones. Inimesed on põlevast hoonest evakueeritud ning hetkel käivad kustutustööd.

Uudis on täiendamisel!

Lõuna päästekeskusest selgitati ERR-ile, et mitmest hoonest koosnevas Kodijärve hooldekodus põleb üks hoonetest, kus elab 12 inimest. Kõik inimesed on hoonest evakueeritud ning kella 20.30 seisuga on käimas kustutustööd.

Häirekeskus sai teate põlengust kella 20.11 ajal. Tulekolle asub hoone esimesel korrusel.