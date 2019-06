Järgmisest esmaspäevast muutuvad Tartu linnas pika marsruudiga liinid väikeste intervallidega lühikesteks bussiliinideks. Samuti tekib juurde 27 ja kaob ära 10 bussipeatust ning 33 bussipeatusel muutub nimi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Uus bussivõrk põhineb pendelliinidel, mille eesmärk on Tartu linna sõnul ühistranspordi kasutajate arvu suurendada.

"Pendelliinid on hästi lihtsad ja inimestele arusaadavad. Pendelliinide suur efekt on selles, et nad võimaldavad kiiresti liikudes mööda põhitänavaid inimestel jõuda punktist A punkti B. Ringliin tähendab seda, et ta teeb mingisuguseid ringe, ja pendelliin tähendab seda, et üks ja sama marsruut, edasi tagasi," selgitas Tartu abilinnapea Raimond Tamm.

Uus bussivõrk on Tartus korraldatud nii, et inimesed suunatakse pendelliinidel kesklinna kokku, kus nad saavad edasi ümberistumisega soovitud sihtkohta reisida.

Küll aga ei ole uus liinivõrk kõigile sobilik. Karlova inimesed kurdavad selle üle, et Karlova keskelt sõidab buss läbi vaid kord pooleteise tunni jooksul ning liin lõpetab töö liiga vara.

"Just see tihedus jätab soovida, sest siin elab hästi palju pensionäre, kes tahaksid kiiresti saada turult Karlova südamesse. Siiani on saanud, aga nüüd nad teinekord peavad ootama päris tükk aega," rääkis Karlova seltsi esimees Arne Hall.

Supilinna elanike jaoks on positiivne see, et kui varem läbis bussiliin linnaosa vaid ühes suunas, siis esmaspäevast hakkab linnabuss seda mõlemas suunas tegema. Seda küll mitte sobiva Oa tänava kaudu.

"Linn tahab panna liini käima tänavale, mis on täna korrast ära ja väga konarlik, mis tähendab seda, et kuna Supilinn on ehitatud turba peale, tekitab see majades vibratsiooni ja hakkab meie eraomandit lõhkuma," sõnas Supilinna seltsi esimees Peep Mardiste.

Supilinlastele sobiks, kui buss sõidaks asfalteeritud Herne tänavat mööda. Abilinnapea Tamme sõnul on aga marsruudimuudatusi raske teha, kuna siis tuleks juba tervet liinivõrku muuta.

"Tänane liinivõrk on üks terviklik lahendus, et seal ei ole võimalik nii, et sa võtad ühe komponendi ära ja see ei mõjuta mitte midagi muud või et sa muudad üht komponenti ja see ülejäänud liinivõrgule mingit mõju ei avalda," lausus Tamm.

Abilinnapea lisas, et linn saab vajadusel graafikutes muutusi teha. 1. juulist hakkab Tartus sõitma ka 64 uut gaasibussi, mille aastane eelarve on umbes kaheksa miljonit eurot.