Tallinna tudengivormeli meeskond sai oma isejuhtiva sõiduki valmis

Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallina Tehnikakõrgkooli noorte koostöös valminud vormel navigeerib võistlusrajal eri värvides koonuste järgi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Isesõitva vormeli reeglite kohaselt võistleb auto tundmatul rajal, mille masin peab iseseisvalt kaardistama ning seejärel võtma vastu otsuseid, mida teeks tavaliselt piloot.

Lisaks on tudengivormeli tiimil valminud elektrivormel, mille ehitamisel kasutati muuhulgas ka 3D-printimist. Mõlema vormeliga osaletakse sel suvel üleeuroopalistel võistlustel.

"Hockenheimis, mis on Saksamaal siis tudengivormeli keskus. See on koondunud siis praegu kõige suuremaks tudengivormeli võistluseks, oli näiteks 1300 osavõtjat. Kui vaadata, palju eelmistel taliolümpiamängudel oli, siis natuke suurem n see summa, mis meil on. Võistlused on väga massiivseks läinud, et osalebki üle maailma 700 ülikooli," rääkis tudengivormeli meeskonna juht Rico Jaanipere.