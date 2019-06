Kui praegu tegutseb suurem osa haridusteaduste instituudist Karlova parkide vahel Salme tänava ajaloolises õppehoones ning mõned loengud peetakse ka Toomemäel vanas anatoomikumis ja mõned Toomemäe taga Näituse tänaval, siis ülikool tahaks kogu instituudi kesklinna rajatavasse kompleksi paigutada.

Instituudi ülekolimiseks plaanib ülikool kokku ehitada peahoone ja Tartu Mänguasjamuuseumi vahel asuvad kolm hoonet, neist kõige suurem asub aadressil Jakobi 5 ja seal õppisid aastaid kehakultuurlased.

"Tegelikult me muudame need hooned seest täiesti teistsuguseks. Sisuliselt jäävad ainult kandvad seinad ja olulised šahtid ja sinna sisse tuleb täiesti uus ruumiprogramm. Näiteks praegust on siin võimla aga tulevikus seda võimlat enam ei ole," rääkis Tartu Ülikooli kinnisvaraosakonna juhataja Heiki Pagel ERR-ile.

Esialgu plaaniti ehitust kahes etapis. Kõigepealt renoveeritaks kõige suurem Jakobi 5 hoone ning hoovipealne Munga 4 tõllakuur. Teises etapis ühendataks majad läbi Lutsu 1 juurdeehituse. Odavam ja otstarbekam oleks kogu töö korraga teha ning sestap küsib ülikool haridus- ja teadusministeeriumilt toetust.

TÜ haridusteaduste intituudi senised ja tulevased hooned Autor/allikas: Madis Hindre / ERR

"Ülikool on praegu planeerinud esimese etapi maksumuseks suurusjärgus viis miljonit eurot. Juurdeehituse jaoks oleks tarvis veel poolteist miljonit. Otsuseid veel mingeid ei ole, nii et me alustame projekteerimisega ja me projekteerime maja täismahus valmis. Siis vaatame, kuhu me jõuame läbirääkimistega, ehk kas me ehitame kahes etapis või ühes etapis," rääkis pabel.

Tänaste plaanide järgi peaks tudengid majja saama 2021. aastal. Ehkki suurem osa ehitusrahast peaks tulema pangalaenust, loodab ülikool abi ka Karlovas asuva õppehoone müügist. Tartu abilinnapea Madis Lepajõe ütleb, et linn on vana maja ostmisest huvitatud, sest Karlova kool on õpilastele kitsas.

TÜ tahab linnale müüa Salme 1a hoone. Autor/allikas: Madis Hindre / ERR

"Karlova kooli tööõpetuse tunnid toimuvad Forseliuse kooli juures, mis on üle kilomeetri natuke minna. Ja need lapsed, kes Karlova kooli ei mahu, siis üks valik on kindlasti erakool, mis tegutseb Tähe neljas ja kindlasti Foresliuse kool, kus mõningaid kohti on. Aga selles piirkonnas igal juhul on koolikohti juurde vaja ja Salme 1a hoone on väga hea võimalus meil laieneda," rääkis abilinnapea.

Lepajõe sõnul vajaks Karlova juurde ühte paralleelklassi, ehk umbes 200 koolikohta. Kui palju vana õpetajate seminari hoone maksab ja kui suure raha eest seda ümber peaks ehitama, praegu alles uuritaks