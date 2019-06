Sotsiaaldemokraadist Rinne on esimene Soome peaminister, kes sellest üritusest osa on võtnud. Rinne ütles Soome rahvusringhäälingule Yle, et tähtis on juhtida tähelepanu sellele, et Soome ühiskonnas on veel palju teha, et keegi ei tunneks end rõhutuna. Rinne esines ka lühikese sõnavõtuga Pride`i pidustustel Kaivopuistos.

Pride`i rongkäik oli osa inimõiguste nädalast Helsingis.

Fotosid ja Yle tunniajast ülekannet Helsingi Pride`ilt saab vaadata SIIT ja SIIT