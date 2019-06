Salmistus toimub brittide meredessant

Maikuus algas Läänemerel õppusteseeria nimega Baltic Protector Taani, Saksa, Rootsi ja Balti riikide vetes. Õppusel osaleb rahvusvaheline Ühendatud Ekspeditsioonivägi lühendiga JEF. Väge juhib Suurbritannia, sellesse kuuluvad Taani, Baltimaad, Holland, Norra ja Rootsi.

JEF asutati NATO Wales'i tippkohtumisel 2014. aastal ja tänavu toimub selle esimene suurõppus. Õppus kulmineerub Briti meredessandiga Kolga lahes järgmisel neljapäeval.

"Eestis toimuv õppus hõlmab mereväe manöövreid, rünnakuid merelt ja meredessanti, mille korraldavad kuninglik merejalavägi ja muud Briti üksused, et toetada kaitseliitu," ütles õppuse staabiülem, mereväekapten Paul Pitcher.

Laupäeval ja pühapäeval harjutavad kaitseliidu põhja ringkonna malevad Briti üksustega koostööd keskpolügoonil. Järgmisel neljapäeval on kaitseliidu kolme reservkompanii ülesanne tagada Briti üksuse ohutu maabumine ning paiknemine positsioonidele Salmistus. Kuid kaitseliitlased pole ainukesed.

Põhja maakaitseringkonna ülem, kolonelleitnant Janno Märk ütles, et kaasatud on merevägi, ka politsei- ja piirivalveamet, kelle ülesanne on tagada turvalisus merel ja kõik merevahendid, mis ei peaks olema ohutsoonis, sealt eemal hoida. "Ja samuti üks põhja maakaitseringkonna kompanii, kes omab teatud rannakaitsevõimekust," lisas ta.

Britid maabuvad ujuvsoomukitel ja kopteritel, neid toetavad ka õhuturbehävitajad.

"Ekspeditsiooniväkke kuulub kokku umbes 3000 mereväelast ja merejalaväelast, 17 laeva üheksast riigist. Dessandis muidugi nii paljud ei osale. Maale tuleb väiksem allüksus, arvatavasti 200 sõdurit. Kuid neid toetab palju suurem jõud merelt ja õhust," selgitas Pitcher.

Ehkki maabumisala on suletud, võivad uudishimulikud järgmisel neljapäeval dessanti jälgida selleks eraldatud alalt.