Pühapäeval on oodata nädala kõige ilusamat ja soojemat ilma

Öösel on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja tekib udu. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8, põhjarannikul lääne- ja loodetuul 5 kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhusooja on 10 kuni 16 kraadi.

Ka hommikul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on udu. Tuul veidi nõrgeneb ja sooja on kuni 18 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ning valdavalt kuiv ilm. Tuul hakkab puhuma lõunakaarest 2 kuni 8 meetrit sekundis ning sooja on oodata 20 kuni 26 kraadi.

Õhtulgi on pilvi hõredalt ning ilm kuiv. Sooja on siis 19 kuni 24 kraadi.

Uuel nädalal kujundavad ilma Eestis juba madalrõhkkonnad. Saab nii päikest, vihma kui ka äikest.

Õhutemperatuur kavatseb hakata langema. Kui esmaspäeval võib Ida-Eestis termomeetri näit veel 25 kraadi juurde tõusta, siis teisipäeval jääb juba 20 kraadist madalamale.

Neljapäeval langeb päeva keskmine juba 15 kraadi juurde, sajab vihma ning puhub tugev lääne-loodetuul.