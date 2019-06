Kreeka sõlmis neljapäeval lepingu gaasiotsinguteks Vahemerel, hoolimata keskkonnaorganisatsioonide hoiatustest, et see ohustab mereelustikku.

Lepingu järgi võib energiafirmade Total, Exxonmobil ja Hellenic Petroloeum konsortsium gaasi otsida Kreetast lõunasse jäävalt kahelt kokku umbes Šveitsi suuruselt ehk 40 000 ruutkilomeetriselt alalt.

See on hiljutisim ja kaugelt suurim nafta- ja gaasiotsimisluba riigi lääneosas.

Kartused vastasseisu pärast Türgiga on ära hoidnud sarnased lepped Egeuse merel ja Kreeta idaosas. Türgil on praegu sõjalaevade eskorditud puurimislaev Küprose lähistel ning riik on ähvardanud gaasi otsida ka lääne poolt.

Greenpeace ja Maailma Looduse Fond (WWF) vaidlustasid Kreeta projekti Kreeka ülemkohtus. Nende väitel ohustaks kaevandamine saare lõunaosas ohustatud liike, nagu vaalad ja delfiinid Selle asemel peaks organisatsioonide sõnul Kreeka investeerima taastuvenergiasse.

Peaminister Alexis Tsipras kiitis neljapäeval allkirjastatud lepet selle majanduskasu pärast ja lubas, et võetakse rangeid keskkonnaalaseid abinõusid.

"Kreeka teeb otsusekindla käigu kasutada oma jõukust mineralide osas," ütles Tsipras tseremoonial Ateenas ja lisas, et see aitab taastada riigi raskustes majandust.

"Neli aastat tagasi oli riik pankroti äärel," rääkis ta. "Nüüd sihib see energiasõltumatuse poole, või vähemalt osa oma nõudluse katmise poole."