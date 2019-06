Saaremaa tootjad avasid oma märgi poe

Vajadus Saaremaa toote ehtsust märkiva sertifikaadi järele tulenes asjaolust, et Saaremaa nime kasutavad oma toodetel ka need, kel tegelikkuses pole Saaremaaga mingit pistmist. Nii saab ostja kindluse, et toodet ostes on tegemist ikka päriselt Saaremaal valmistatud kaubaga. Saaremaa "Ehtsa toote" märki kandva sertifikaadi on nüüdseks saanud 134 kohalikku väike- ja suurtootjat-teenusepakkujat.

Väiketootjate jaoks on seni olnud probleemiks just turundus ja nüüd, pärast oma poe avamist Kuressaares Auriga keskuses on kaupmeestel plaan oma märgi poega laieneda ka mandrile.

"Saaremaa nime juba ainuüksi peetakse selliseks müügiargumendiks ja kvaliteedi tunnuseks. Paraku on nii, et kiires ja arenevas maailmas on seda vaja ikkagi välja öelda, et see toode on tehtud Saaremaal. Meil kõigil on oma vahvad firmanimed ja iga toote nimes ei saa kasutada sõna "Saaremaa". Ehk et on üks pisike märgike, mis ütleb ja kinnitab, et see toode on tehtud Saaremaal, kulub kõigile ära. Ja see on aus märk," kinnitab Saarte koostöökogu tegevjuht Koit Kelder.