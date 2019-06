Macron läheb Moskvasse suure isamaasõja pidustustele

"Jah, ma tulen sinna. Härra Putin kutsus mind ja ma olen kohal," lausus Macron Jaapanis Osakas G20 tippkohtumise kõrvalt antud usutluses Vene telekanalile.

"See on meie jaoks tähtis, sest me teame, et me võlgneme palju Venemaale ja neile, kes võitlesid," sõnas Prantsusmaa riigipea.

Venemaa tähistab 2020. aasta 9. mail 75. aasta möödumist aastatel 1941-1945 Natsi-Saksamaa vastu peetud suure isamaasõja lõpust.