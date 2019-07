Sel nädalal tuleb valmis olla tuuleks ja vihmahoogudeks

Kõrgrõhkkond särava päikese ja südasuvise soojaga aga laiutab nii Lääne- kui Kesk-Euroopas ja ka Vahemeremaades, aga lähiajal Läänemere ümbrusse sel asja poole. Tõkendiks ees madalrõhkkond.

Kolmapäeval tuleb madalrõhulohk Skandinaaviast üle mere ja toob vihma. Vihma tõenäosus on kõikjal suur. Kuid on väike võimalus, et Tallinna ümbruses peab lõunani suurema sajuta vastu.

Aga garantiid muidugi anda ei saa. Väike kõrvalekalle võib rünksajupilve ka varem peoliste peade kohale tuua. Edelatuul on üsna tugev, aga mahe ja temperatuur tõuseb 20 kraadi alla.

Kolmapäeval madalrõhulohk kaugeneb, aga jätab selja taha maha sajuhooge. Õhtu poole vihma võimalus väheneb.

Eeloleval ööl sajab kohati hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, rannikul iiliti 14, öö hakul 17 m/s. Õhutemperatuur on 12-17 kraadi. Hommikul on Lääne- ja Lõuna-Eestis pilvi, millest hoog vihma tuleb. Mujal on saju võimalus väiksem. Puhub võrdlemisi tugev edelatuul. Õhusooja on 14-17 kraadi.

Päeval sajab ajuti vihma, on äikeseoht. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, rannikul iiliti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 15-20 kraadi. Õhtul on hoovihma võimalus suur, võib äikest olla. Tuul on tugev, puhub edelast ja läänest, saartel loodest. Õhutemperatuur on 14-17 kraadi.

Kolmapäev jätkub madalrõhkkonna servas vihmahoogudega. Õhtu poole ilm paraneb.

Neljapäeva muudab kõrgrõhuhari heledamaks. Pärastlõunal hoovihma võimalus küll on, aga sadu ei tohiks siis tugev olla. Reedeks jõuab uus madalrõhkkond, tõstab tuult ja toob vihmasaju. Laupäev jätkab madalrõhkkonna servas sajuhoogudega.

Lõpetuseks lühidalt peopaik Tallinn - saab vihma homme õhtu poole ja edasi ka kolmapäeval ja soojapiir jääb alla 15 kraadi. Neljapäev on ilusam ja soojem. Reede päev toob uuesti vihma.

Nädalavahetusel tuleb samuti vihmahoogudeks valmis olla. See tänane pilt väga ei rõõmusta. Jääb üle loota, et nädal teeb sellesse korrektuuri. Uus prognoos taas homsetes uudistes ja ka Ilmateenistuse kodulehel.