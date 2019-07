Politsei- ja piirivalveamet (PPA) on alustanud möödunud kuu keskel Jamaica lähedal kadunuls jäänud eestlasest purjetaja Andreas Sipsaka leidmiseks alustanud haldusmenetlust ja ta on kuulutatud Interpoli kaudu teadmata kadunuks.

"PPA on saatnud rahvusvahelise koostöö käigus päringud Peruusse, Jamaicale, Panamasse ja Colombiasse, paraku pole me positiivset vastust saanud," ütles PPA merevalvekeskuse juht Ivar Treffner Virumaa Teatajale.

Ta lisas, et PPA ei saa otsinguid kohapeal kuidagi koordineerida, need on kohapealsete ametivõimude pädevuses.

PPA sai 40-aastase Andreas Sipsaka kadumisest teada 11. juunil, kui tema purjelaeva avariipoi andis satelliidi kaudu häire. "Pärast hädateate vastuvõtmist võtsime ühendust mehe lähedastega ning Colombia võimudega, kelle vastutusalast häire tuli. Oleme suhelnud Ameerika ühendriikide Miami merevalvekeskusega, kuna ala käisid kontrollimas USA rannikuvalve laev ja lennuk, kes märki õnnetusest ei leidnud," rääkis Treffner.