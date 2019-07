Alates 1. juulist jõustusid tubakaseaduse muudatused, millega keelatakse tubakatoodete, nendega seonduvate toodete ja kaubamärkide väljapanek müügikohtades.

Seadusega on kaupmeestele jäetud võimalus ise valida, mil moel tubakatoodete väljapaneku keeldu oma poes ellu viia. Näiteks on võimalik kasutada leti peal või all asuvaid suletud konteinereid, liuguksi, ruloosid või kardinaid, suletud jaoturit jt lahendusi.

Tarbijates on nüüdsest kauplustes avanev vaatepilt tekitanud üksjagu hämmingut. Suitsetajad peavad nüüd täpselt teadma, millist marki tubakatooteid nad osta soovivad, sest nimekirja ega visuaali müügil olevast poes ei leia.

Sotsiaalminister Tanel Kiik on öelnud, et juulist jõustunud piirangute eesmärk on vähendada eeskätt suitsetamisega alustamist noorte hulgas.