Fotod: USA sõjalaev Mount Whitney Muuga sadamas

190-meetri pikkune Mount Whitney on teenistuses alates 1971. aastast ja alates 2005. aastast täidab alus USA 6. laevastiku lipulaeva ülesandeid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mount Whitney on relvastatud lähikaitse raketitõrjesüsteemiga ja on võimeline kandma erinevaid helikoptereid. Samuti on laev varustatud tipptasemel side- ja infokogumisseadmetega. Laeval on enam kui 300 meeskonnaliiget ja kapteni sõnul naudivad nad Eestis viibimist.

"Meile meeldib Eesti. Siin on fantastiline. Eesti on ilus riik ning me hindame kõrgelt Eesti iseseisvust, vabadust ning väärtuseid, mida me eestlastega jagame. See on olnud suurepärane visiit," ütles Mount Whitney kapten Cassidy C. Norman.