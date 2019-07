Kolmapäevast läheb ilm vihmasemaks ja jahedamaks

Kolmapäeva hommikul sajab paiguti hoovihma ning sooja on kuni 17 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Päevalgi on ilm muutliku pilvisusega ning mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loode- või läänetuul 5-12, rannikul puhanguti 15-18 meetrit sekundis. Sooja on oodata 13 kuni 18 kraadi.

Õhtul on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja võib olla äikest. Õhusooja on siis 12 kuni 17 kraadi.

Teoreetiliselt võib ka neljapäeval kohati veidi hoovihma sadada, aga on täiesti arvestatav võimalus, et Tallinnas on ilm kuiv ja tantsupidu vihm ei kimbuta, Kuid reedel nii hästi vist ei lähe, sest taevas läheb pilve ning vihma sajab juba laialdasemalt.