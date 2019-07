Metskitsi hukkub liikluses mitu korda rohkem kui aastate eest

Eelmisel aastal hukkus liikluses 3653 metskitse, samas kui 2013. aastal oli selleks arvuks 1128. Võrreldes 2017. aastaga on hukkunud metskitsede arv kasvanud 800 isendi võrra. Tegelikkuses on võimalik, et see arv on veel suurem, sest kõikidest kokkupõrgetest ei pruugi info jahipiirkonnani jõuda.

Kõige rohkem hukkus liikluses metskitsi Tartumaal (431), kõige vähem aga Hiiumaal (19).

Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialist Rauno Veeroja tõi metskitsedega seotud liiklusõnnetuste suurenemise põhjuseks metskitsede arvukuse pideva kasvu.

Metskitsede arvukuse vähendamiseks on neid viimastel aastatel üha enam kütitud. Jahipiirkonna kasutajate andmetel kütiti 2018. aasta jahihooajal Eestis üle 24 000 metskitse, mis on 55,8 protsenti rohkem kui sellest eelneval aastal. Teadaolevalt on tegemist metskitsede küttimistulemuse rekordiga, ent keskkonnaagentuuri poolt soovitatud küttimismahust jäi siiski ligi 6000 looma puudu.

Metskitsede jahihooaeg kestab Eestis 1. juunist 31. jaanuarini.

Keskkonnaagentuuri aruanne "Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus 2019" annab ülevaate jahiulukite asurkondade seisundist ja viimase aasta jooksul toimunud muutustest. Selle põhjal tehakse küttimisettepanekud 2019. aasta jahihooajaks.