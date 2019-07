Lääne-Nigula vald asub Nõva sadamat renoveerima

Lääne-Nigula vald ostab Nõva sadama, sest senisel omanikul puudub selle arendamiseks huvi. Vallavanem Mikk Lõhmus ütles, et sadama renoveerimiseks on mitu põhjust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Esiteks muidugi on vabatahtlik merepääste, kes saab baseeruda seal, teiseks on kindlasti kohalikud kalurid, kuna kalapüügi traditsioon on Nõval ju väga pikk ja Nõva sadam on kohaliku rahva jaoks hästi märgiline. Kolmas ja kindlasti perspektiivne asi, kui me põhjamaid ja ümbruskonda vaatame, on ikkagi mereturism. See on üha rohkem ja laienev ala," lausus Lõmus.

Kogu sadama korda tegemine nõuab tõenäoliselt vähemalt kolm miljonit eurot ja sellist raha vallal korraga võtta pole. Esimeses etapis on plaanis kai renoveerimine, mis võib Lõhmuse hinnangul maksta umbes pool miljonit eurot.

"Kuna see sadama ala on päris suur, siis seal on juba kehtestatud planeering ja on teatud krunte, mida on juba võimalik vallal varem müüa ja selle raha eest hakkata sadama kai osa arendama. Toetusmeetmeid oleks vaja küll, aga me üritame võimalikult palju kasutada olemasolevat ressurssi ehk tõepoolest mittevajalikke kinnistute müüki ja arutame, et ka mingit erainvestorit kaasata," rääkis Lõhmus.

Turbatootja Kekkilä Eesti plaanis 15 aastat tagasi hakata Nõva sadama kaudu vedama oma Niibi tehase toodangut, kuid plaanid muutusid.

Kekkilä Eesti juhatuse liige Raoul Johanson ütles, et nende aegade jooksul on nüüd Paldiski sadam ja Muuga sadam arenenud nii hästi, et Kekkiläl endal ei ole enam mõtet ja põhjust sadamaäriga tegelema hakata.

Mikk Lõhmus ütles, et ostuleping allkirjastatakse 15. juulil.