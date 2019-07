Facebook ja selle teised teenused toimivad taas täielikult

Probleemid Facebooki ning selle teenustega WhatsApp ja Instagram algasid varem päeval.

"Probleemid on lahendatud ja me peaksime sajaprotsendiliselt kõigi jaoks tagasi olema. Palume ebamugavuste pärast vabandust," ütles ettevõtte esindaja.

Eestkõneleja sõnul käivitasid tavapärased hooldustööd kogemata tarkvaravea, mis tegi raskeks fotode ja videote vahendamise.

Kõige pikemalt on Facebook maas olnud peaaegu terve päeva, see juhtus tänavu märtsis. Siis ei saadudki täpselt teada, mis probleemi põhjustas.

"Me oleme teadlikud, et osadel inimestel on probleeme piltide, videote ja teiste failide üleslaadimise ja saatmisega meie kanalites. Vabandame probleemide pärast ja töötame selle nimel, et saada asjad võimalikult kiiresti korda," teatas Facebook varem päeval.