Ilves murdis Põlvamaal kanalas üle 300 kana

Mahemuna OÜ juhatuse liige Annika Rudnitski ütles Maalehele, et see kogus, mille ilves juunikuu keskel murdis, on tema jaoks uskumatu.

Ka keskkonnaameti esindajate sõnul on taoline juhtum selles piirkonnas esmakordne, tavapärane kanamurdja on sealkandis hoopis rebane või tuhkur.

Ka kanakarja omanikud kahtlustasid algselt murdmises rebast, kuid juuni keskel avastasid nad aedikusse kinni jäänud ilvese, kes pärast paaritunnist tagaajamist siiski pagema pääses.

Ilves on küll pärast seda vahejuhtumit vaikseks jäänud, kuid Rudnitsi sõnul kaalutakse juhul, kui murdmised jätkuvad, küttimisloa taotlemist.