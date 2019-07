Trumpi iseseisvuspäeva üritus toob pealinna tankid

Pealinnas toimuval paraadil "Tervitus Ameerikale" saab näha vähemalt kaht Bradley soomukit ning kaht M1A1 Abramsi tanki, vahendas BBC.

Lisaks teeb paraadil ülelennu sõjaväe lennuk. Samuti on suur ilutulestiku sõu ning president peab Lincolni memoriaali juures kõne.

Kui sõjaväemasinaid teisipäeva õhtul paraadi jaoks transporditi, kinnitasid sõjaväeametnikud elanikele, et paanikaks ei ole põhjust.

Trump kirjutas Twitteris, et tema 4. juuli pidustused on selline sõu, mida pole eluajal nähtud.

"Pentagon ja meie suurepärased sõjaväeliidrid on elevil, et saavad seda teha," kirjutas Trump teisipäeval. "Imelised ülelennud ja seni suurim ilutulestik," lisas ta.

Üritus on avalikkusele tasuta, kuid VIP-alale Lincolni memoriaali ees pääseb piletitega, mille Valge Maja on laiali jaganud.

Trumpi kõrval osalevad paraadil kaitseministeeriumi delegatsioon, mida juhib USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Joseph Dunford.

Kaitseministeerium teatas, et sai Valgelt Majalt 5000 VIP-piletit. Ka Vabariikliku Partei rahvuskomitee ning Trumpi kampaaniameeskond kinnitasid USA meediale, et said laialijagamiseks pileteid.

Väidetavalt on Valge Maja jaganud VIP-ala pileteid suurematele parteidoonoritele ja poliitilistele ametnikele.

Sel nädalal saatis Trumpi tagasivalimiskampaania meeskond välja e-kirja, milles õhutati tema toetajaid üritusel osalema.

Demokraatliku Partei rahvuskomitee BBC andmeil pileteid saanud ei ole.

Üritus läheb väidetavalt maksma ligi 2,5 miljonit dollarit. Trumpi administratsioon ei ole aga avaldanud, kui palju raha üritusele kulutatakse. Sõjaväelennukite ülelennud üksi maksavad kümneid tuhandeid dollareid tunnis.

Trump kirjutas Twitteris aga, et kulutused paraadile on väikesed võrreldes selle väärtusega.

The cost of our great Salute to America tomorrow will be very little compared to what it is worth. We own the planes, we have the pilots, the airport is right next door (Andrews), all we need is the fuel. We own the tanks and all. Fireworks are donated by two of the greats. Nice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2019

Paraadi võib aga häirida halb ilm. Prognoosi kohaselt on neljapäeva pärastlõunal ja õhtul oodata äikesetormi.

Kriitikud nimetavad paraadi Trumpi kampaaniaürituseks ja raha raiskamiseks

Trumpi iseseisvuspäeva plaanid on toonud kaasa vastakaid arvamusi.

Presidendi kriitikute hinnangul on tegemist parteiüritusega ning avaliku raha väära kasutamisega.

Hawaii senaator Brian Schatz mõistis ürituse hukka. Ta kirjutas Twitteris, et tegemist on ressursside tohutu raiskamisega.

"Tankid tänavatel... doonoritele 4. juuli üritusele VIP-pääse. Selles pole mitte midagi patriootlikku," kirjutas ta.

Kids in cages. Tanks on the streets. Friendships with dictators. Fights with democracies. VIP access for donors at a July 4 event. Attacking the press. There is nothing patriotic about any of that. — Brian Schatz (@brianschatz) July 2, 2019

Tanks but no tanks, say DC residents to Trump pic.twitter.com/EYROUUGrGk — Medea Benjamin (@medeabenjamin) July 3, 2019

Feministlikule grupile Code Pink on antud luba korraldada paraadi lähistel meeleavaldus. Demonstratsioonil on kavas üles seada Trumpi beebina kujutav õhupall, millega protestitakse USA püha militariseerimise vastu.

Korraldajad on aga keelanud kasutada õhupalli jaoks heeliumi, et see õhku hõljuma lasta.

Trump on tahtnud juba tükk aega sõjaväeparaadi pealinna tuua

Kuigi USA sõjavägi korraldab sageli reklaamüritusi, tehes näiteks pesapallimängude ajal ülelende, siis on ebaharilikud valitsuse toetatud sõjaväelised pidustused nagu sel aastal 4. juulil, vahendas Vox.

Trumpi huvi sõjaväeparaadi korraldamise vastu tärkas 2017. aasta juulis, kui ta osales Prantsusmaal Bastille'i päeva tähistamisel. Kui Prantsusmaa president Emmanuel Macron mõni kuu hiljem Valget Maja külastas, vihjas Trump, et tahaks korraldada Washingtonis sõjaväeparaadi.

"Ma arvan, et me peaksime ka ise seda tegema," ütles Trump. "Me mõtleme 4. juulile, Pennsylvania Avenue'le, tõeliselt suurepärase paraadi korraldamisele, kus näidata oma sõjaväelist võimsust," lisas ta.

2018. aasta veteranipäevaks kavandatigi sõjaväeparaadi, kuid eelmise aasta augustis, kui hakkasid ringlema jutud, et ürituse kulud ulatuvad 100 miljoni dollarini, teatas Trump Twitteris, et tühistab plaanid.

Kaljulaid ja Ratas tervitasid Trumpi iseseisvuspäeval

President Kersti Kaljulaid õnnitles kirja teel president Donald Trumpi ja USA rahvast iseseisvuspäeval.

Kirjas tunnustas Kaljulaid USA-d Eesti toetamise eest ning kinnitas, et Eesti hindab koostööd liitlastega ning ühiseid väärtusi ja põhimõtteid.

"Ma jätkan isiklikult tööd meie kahepoolsete suhete säilitamise ja tugevdamise nimel, samuti koostöö tugevdamise nimel rahvusvahelistes organisatsioonides, sealhulgas ÜRO Julgeolekunõukogus, kus Eesti on esimest korda mittealalise liikmena," kirjutas Kaljulaid.

Ka peaminister Jüri Ratas edastas Trumpile ja USA rahvale oma õnnesoovid.

"Eesti hindab kõrgelt meie sõprust ja tihedat koostööd. NATO liitlastena jagame me ühiseid väärtusi ja huve," kirjutas Ratas Twitteris, kuhu postitas ka foto Trumpile saadetud kirjast.