Tuneesia ranniku lähistel läks ümber migrante vedanud paat, vähemalt 80 inimest on jäänud kadunuks.

Neli inimest päästeti paadist, kuid üks neist suri hiljem haiglas, vahendas BBC.

Kolm ellujäänud malilast ütlesid, et nad asusid teele Liibüas Zuwarast. Paat läks ümber Zarzise linna lähistel.

Liibüa on peamine riik, kust Euroopasse jõuda püüdvad migrandid üle Vahemere teele asuvad. Liibüa on haaratud vägivallast ning riik on lõhestunud pärast pikaaegse liidri Muammar Gaddafi kukutamist ja tapmist 2011. aastal.

Tuhandeid migrante, kellest suur osa tuleb Sahara-tagusest Aafrikast, hoitakse Liibüas kinnipidamislaagrites. Kolmapäeval sai vähemalt 53 migranti surma, kui Tripolis asuvale laagrile korraldati õhurünnak.

Maikuus uppus Vahemerel vähemalt 65 inimest, kes olid Liibüast paadiga teele asunud.