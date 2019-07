Prantsuse parlament võttis vastu interneti vihakõne seaduse

President Emmanuel Macroni erakonna esitatud eelnõu toetas 31 ja vastu hääletas kuus seadusandjat.

Seadus on koostatud Saksamaa samalaadse seaduse eeskujul ning on järjekordne samm Euroopas rassismi, antisemitismi, seksismi ja homofoobia ohjeldamiseks.

Sotsiaalmeediakanalid, mis seadusega vastuollu lähevad, võivad saada trahvi kuni 1,25 miljonit eurot.

"Me ei tohiks sallida internetis seda, mida me ei salli tänaval," ütles seaduse koostanud parlamendiliige Laetitia Avia kolmapäeval parlamendile. Ta lisas, et ei suuda ka ise enam kannatada rassilist viha, mille osaks ta sotsiaalmeedia trollide tõttu on langenud.

Kriitikute sõnul annab seadus liiga palju võimu sotsiaalmeediaplatvormidele ja teeb nad veebikõne vahekohtunikeks.

Seadusandjad pidasid arutelu seaduse üle kolmapäeva ööni, et leppida kokku selle osas, mida ilmselgelt vihkav sõnum või video tähendab.

Lõpuks lepiti kokku, et selle alla läheb muu hulgas inimsusvastaste kuritegude toetamine, kuid mitte Iisraeli-vaenulikud kommentaarid.