Trump ärgitas ameeriklasi "jääma truuks meie eesmärkidele" ning kuulutas, et "Ameerika vabaduse tulevik lasub nende meeste ja naiste õlgadel, kes on nõus seda kaitsma".

"Meie riik on tugevam kui ei kunagi varem," lisas president.

Trump teatas, et ameeriklaste jaoks midagi võimatut ning luges ette rea USA saavutusi. Nende seas oli Kuul maandumine 50 aastat tagasi. Ta lubas, et "väga peatselt istutame Ameerika lipu Marsile."

President kiitis iga USA relvajõudude haru ning rääkis pikemalt nende ajaloost, enne kui iga haru sõjalennukid ürituse toimumiskohast Lincolni memoriaalist üle lendasid.

Üritusel osalenutest lendasid üle rannavalve kopterid, õhuväe hävitajad F-22, merejalaväe V-22 Osprey kopterid ja teised sõjalennukid. Sündmus lõppes mereväe akrobaatikameeskonna Blue Angels ülelennuga.

Hilisel pärastlõunal alanud vihmasadu tegi iseseisvuspäeva tähistama tulnud inimesed läbimärjaks ning pikalt polnud kindel, kas Trumpi sõjaliste ülelendude plaan ja ilutulestiku laskmine ikka toimub. Vihm peletas osad inimesed eemale, kuid nende asemele tulid uued, kes üritasid hoida vihma eemal plastkottide, pontšode ja lastevankrite katetega.

Protestijad, kellele Trumpi "Saluut Ameerikale" muljet ei avaldanud, lasid õhku täis kuulsa õhupalli, mis kujutab Trumpi mähkmetes vihase beebina.

Washingtonis on iseseisvuspäeva suurüritusega tähistatud aastakümneid. Tavaliselt toimub mööda Põhiseaduse avenüüd paraad, riiklik sümfooniaorkester annab Kapitooliumi murul kontserdi ning õhtupimeduse saabudes algab ilutulestik.

Omaenda tunnipikkuse ürituse lisamisega pealinna pidustustele, kus tavaliselt osalevad sajad tuhanded inimesed, tegi Trump endast viimase pea seitsme aastakümne jooksul esimese presidendi, kes pidas Lincolni memoriaali ees inimestele iseseisvuspäeval kõne.

Trump kutsus isiklikult ürituse vippide sektsiooni sõjaväelasi, vabariiklasi, oma valimiskampaania doonoreid ja teisi tuntud avaliku elu tegelasi. Ta andis kõne kohas, kus Martin Luther King noorem pidas oma "Mul on üks unistus" kõne, kus toimusid Barack Obama ja Trumpi ametissevannutamise kontserdid ning kus protestijad vette jooksid, kui Richard Nixon 1970. aasta 4. juulil seal iseseisvuspäeva tähistamise korraldas.

Viimati esines USA president Washingtoni monumendi alal suurele rahvahulgale kõnega 1951. aastal, kui president Harry Truman tegi seda iseseisvusdeklaratsiooni 175. aastapäeva auks.

Publiku suuruse kinnisidee poolest tuntud Trumpi nõunikud muretsesid, et üritusel võivad kohad tühjaks jääda, ütles üks ürituse kavandamisega kursis isik. Nõunikud jagasid viimastel päevadel agaralt pileteid ning üritasid tagada osalust Trumpi ja vabariiklaste sotsiaalmeediakontode kaudu. Probleem oli suur, sest "Saluut Ameerikale" pandi kokku kiirustades ja seal toimuvat ümbritses segadus.

Väljaspool suurt vippide sektorit liikus ringi segu külalistest, kohalikest elanikest, veteranidest, tuurigruppidest, immigrantide peredest ja teistest. Mõned tulid üritusele Trumpi vaatama, mõned olid lihtsalt uudishimulikud ja mõned tulid mälestusmärki vaatama.

Protestijad pahandasid, et Trump üritas iseseisvuspäeva kaaperdada.

"Arvame, et ta üritab panna selle keskmesse iseennast ja tegelikult on see kampaaniaüritus," ütles sõjavastase ühenduse Codepink kaasjuht Medea Benjamin. "Arvame, et ta on suur titt... Ta on tujukas, kipub pahurdama, ta ei mõista oma tegude tagajärgi. Ja see on suurepärane sümbol sellest, mida me oma presidendist arvame," lausus Benjamin Trumpi titena kujutanud õhupalli kohta.

Õhupall jäi vastu maad seotuks, sest mälestusmärgi ametlikud keelasid protestijatel seda liigutada ja heeliumiga täita, lisas Benjamin, kelle ühendusele õhupall kuulub.

Pahameelt tekitas ka ürituse maksumus.

Trump üritas sõjaväe kaasamist õigustada ning teatas kolmapäeval, et kulu "tuleb võrreldes selle väärtusega väga väike".

"Sõjalennukid on meie omad, piloodid on olemas, lennuväli on siinsamas (Andrews). Vajame vaid kütust," lausus ta viitega Marylandis asuvale Andrewsi õhuväebaasi.

Trump libises üle muudest kuludest nagu tankide ja lahingumasinate raudteed pidi Washingtoni toimetamine ning sõjamasinate mitmepäevane ja ööpäevaringne valvamine.

Kaks gruppi - Rahvusparkide Kaitse Sihtasutus ning Demokraatia Edasi - palusid siseministeeriumi enda järelevalveametil uurida, kas Trump võis üritada oma "näitemängu" kulusid katta rahvusparkidele mõeldud rahaga.

Trumpi ja sündmuse korraldajaid ähvardas ka valitsusele miljonite dollarite tagasimaksmine, kui Trump oleks läinud kampaaniarežiimi. Sellega oleks ta rikkunud kahte seadust, mis keelavad politikaanluse maksumaksjate kinni makstud töötundidel, ütles valitsuse eetikaosakonda 2017. aastani juhtinud Walter Shaub.

Valge Maja juures peeti lipupõletamise järel kinni kaks inimest

USA salateenistuse teatel peeti neljapäeval Valge Maja juures USA iseseisvuspäeval toimunud lipupõletamise järel kinni kaks inimest.

Isikud peeti kinni umbes kaks tundi enne kui president Donald Trump Lincolni memoriaali juures USA sõjaväge kiitis.

Salateenistuse sõnul peeti üks inimene kinni politseiniku ründamise ja pahatahtliku süütamise eest. Teine peeti kinni politseiuurimise takistamise ja kinnipidamisel vastupanu osutamise eest.

USA lipu põletamine pole seadusvastane, kuid salateenistus ütles, et lippu põletati väljaspool riiklikule pargiametile väljastatud loas sätestatud piire.

Kaks vormis salateenistuse agenti said kinnipidamise käigus kergeid vigastusi.