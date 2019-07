Tamperes asuvas Särkänniemi lõbustuspargis avastati kolmapäeval, et sealsest Akvaariumist on kadunud anakonda. Kalade ja kahepaiksete keskuses jätkusid otsingud ka reedel, keskus ise jäi külastajatele avatuks.

Tegu on noore ja umbes meetri pikkuse anakondaga, keda lõbustuspargi töötajad üritavad peidust välja meelitada hiirte ja soelampidega, kirjutab Soome rahvusringhääling Yle.

Lõbustuspargi tegevjuht Tiia Ojansivu ütles, et anakonda pole tõenäoliselt Akvaariumist lahkunud, sest väljaspool seda on tema jaoks liiga külm.

Tegu on kollase anakondaga, kes pole mürgine. Jahti peavad nad saaki kägistades. Ojansivu sõnul pole nii väike anakondaga aga ohuks kellelegi. "Hambad on tal veel nii väiksed, et nendega ei saa kellelegi kurja teha," ütles ta.

Särkänniemi lõbustusparki pärast anakonda kadumise avastamist ei suletud, kuid külastajatel on palutud roomajat nähes kohe sellest teada anda.