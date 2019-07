Haapsalus sai tööline plahvatuses vigastada

Räästaaluseid koristanud töömehed leidsid prahi hulgast karbi silindrilisi esemeid, mille puhul võib politsei hinnangul olla tegemist detonaatoritega. Haapsalu politseijaoskonna välijuht Ivar Läll ütles, et esialgsetel andmetel otsutas üks meestest uudishimust ühe leitud esemetest lahti harutada ja põlema panna.

Läll lisas, et plahvatuses said kannatada mehe näpud ja nägu. Kuna kiirabi kahtlustas, et plahvatuse aurude tõttu võivad olla kannatada saanud ka hingamisteed, viidi tööline kontrolliks Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.

Teised objektil olnud töömehed ei olnud nõus juhtunut ERR-ile kommenteerima. Kuidas karp lõhkematerjaliga kunagi majja sattuda võis, ei ole praegu teada.

"Tahan kaaskodanikele öelda, et kui te leiate mingi tundmatu eseme või sellise eseme, mis tundub teile ohtlik siis ärge hakake seda ise katsuma, lahti võtma ega transportima, vaid helistage üldisel hädaabinumbril 112 ja spetsialistid saavad selle asjaga edasi tegeleda," pani Läll inimestele südamele.