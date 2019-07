Laulupeo rongkäik võib kulgeda vihmasajus

Nädalavahetusel püsib ilm vahelduv ning laupäeval on jätkuvalt oodata hoovihma. Pühapäeval on sajud harvemad.

Laupäeva öö on pilvine ja arvestama peab nii hoovihma- kui äikesevõimalusega. Tuul tõuseb öö jooksul kõikjal Eestis, kuid saartel ja läänerannikul tugevneb loode- ja põhjatuul kuni 20 meetrini sekundis. Sooja on kõigest 7 kuni 12 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on suuresti pilvine ja hoovihma on üle Eesti päris palju. Tuul puhub loodest ja põhjast 5 kuni 12, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Temperatuur on hommikul 10 kraadist 15 kraadini.

Päeval, kui algab kauaoodatud rongkäik, peaks Tallinnas hoovihmaks ikka veel valmis olema, kuigi lääne poolt paistab juba selget taevast natuke rohkem. Ida-Eestis püsib aga suurem äikesevõimalus. Puhub loode- ja läänetuul 3 kuni 10, iiliti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on keskmiselt 18 kraadi, Ida- ja Kagu-Eestis on natuke jahedam.

Õhtul hoovihmad taanduvad Peipsi taha ja laulupeo avakontsert peaks juba kuivem olema. Lausa päikest prognoos siiski ei luba. Tuul pöördub läände ja on endiselt tuntav, puhudes 2 kuni 10 meetrit sekundis. Sooja saab õhtul kõige rohkem 16 kraadi.

Pühapäev ja juubelilaulupidu mööduvad samamoodi vahelduva pilvisuse ja väikeste, aga külmade hoovihmadega. Küll aga on temperatuur paar kraadi kõrgem ja tuulgi pisut nõrgem.

Uuest nädalast suuri ilmamuudatusi oodata ei ole - hoovihmad peaksid küll harvemaks jääma, kuid see-eest läheb natuke jahedamaks.