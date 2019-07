Florida kaubanduskeskuses sai gaasiplahvatuses viga 21 inimest

Kohalikus meedias avaldatud fotodel võis näha keskusest väljapaiskunud prahti ja klaasikilde.

Tuletõrjujate kinnitusel oli tegemist gaasiplahvatusega. Kaubanduskeskusest mööda viiv tee suleti ajutiselt.

Telekanali WPLG informatsiooni kohaselt sai viga 21 inimest, kellest kaks raskemalt.

"Me arvasime alguses, et see on äike. Siis hoone vappus ja asjad hakkasid riiulitelt kukkuma. Ma vaatasin aknast välja ja see oli nagu mingisugune maailmalõpp," kirjeldas üle tänava elav Alex Carver.

Plantation asub Miami linnast 30 kilomeetri kaugusel põhja suunas.