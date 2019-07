Teisipäeval on kavas kohtumine Ungari siseministri Sandor Pinteriga.

"Visiit on selleks, et tihendada Eesti ja Ungari suhteid tervikuna. Siseministeeriumite tasemel soovime arendada koostööd ja jagada Eesti kogemusi e-residentsuse teemal ning saada ülevaade Ungari kogemustest rändepoliitika kujundamisel ning migratsiooni tõkestamisel," ütles siseminister.

Kohtumisel peaminister Viktor Orbaniga ja riigisekretär Katalin Novakiga plaanib Helme arutada suhteid nii erakondade kui ka Euroopa Liidu tasemel. "Euroopa Liidus peab säilima riikidel rahvuslik suveräänsus, erinevad kultuurid ja keeled. Nii Fidesz kui EKRE on kristlikel traditsioonidel põhinevad erakonnad ning on soov luua poliitiline kristlikele traditsioonidele tuginev allianss, et seista vastu Euroopas vohavale liberaalsele maailmavaatele," lisas Helme.

Lisaks esmaspäeval algavatele kohtumistele külastatakse visiidi käigus ka Ungari piirirajatisi. Samuti toimub kohtumine CEPOLi ehk Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ametis, kus arutatakse CEPOLi direktoriga Euroopa Liidu sisejulgeoleku tuleviku üle.