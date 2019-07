Pirita noored saavad augustist õppida viikingipaadiga purjetama

Pirita vaba aja keskus tahab veel enne sügist saada valmis norra purje- ja aerupaadi ehk faertingu. Eeskujuks on võetud Oselvari paat ja see tuleb 6,5 meetrit pikk. Sellised paadid on Norras kala- ja veoalustena käibel juba 15. sajandist. Tänapäeval korraldatakse nendega isegi võistlusi. Pirita linnaosale läheb paat maksma üle 6500 euro.

"Noortel on vaja tegevusi siin linnaosas. Ühelt kohalt on see hariv ja teiselt kohalt saavad käe mustaks teha," põhjendas otsust Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat "Aktuaalsele kaamerale".

"Tahtmine oli pakkuda midagi inimestele, mida on võimalik ise teha. Et ei peaks tänapäeval, nagu kombeks on, kõike internetist tellima. Et oleks võimalik tulla lastega perega koos, midagi ühiselt ette võtta," lisas Pirita vaba aja keskuse juhataja Eero Kiipli.

Paadiehitus algab nädala jooksul ning augustis tahetakse paat vette lasta. Norras valmistati paate tammest, Eestis männist.

Talveks tõstetakse faering veest välja. Selleks on abi lubanud Tallinna noorkotkad, kes on ka paadi aktiivsed kasutajad.