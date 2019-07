Lennukid pidid algse plaani kohaselt lendama üle Langenbrucki, et sellisel viisil avaldada austust Šveitsi lennunduspioneerile Oskar Biderile, kes suri sada aastat tagasi. Langensbruckist pärit Biden sai aastal 1913 esimesena hakkama sellega, et lendas mõlemas suunas üle Alpide. Lennunduspioneer oli seda tehes alles 22-aastane, vahendasid BBC ja Yle.

Paraku lendasid Patrouille Suisse'i lennukid üle aga Mümliswili linnast, kus oli parajasti käimas iga-aastane joodeldamisfestival.

Šveitsi kaitseministeerium vabandas eksituse pärast.

Kaks linna asuvad teineteisest vaid kuue kilomeetri kaugusel ning väidetavalt oli vigurlendurite üksuse juht näinud ülalt joodeldamisfestivali telki ja eeldanud, et see on seotud lennundusfestivaliga. Šveitsi relvajõudude esindaja märkis väljaandele Neue Zürcher Zeitung, et üksuse kerghävituslennukites F-5E Tiger II GPS-tehnoloogiat ei ole.

Šveitsi meedia teatel võtsid joodeldajaid ootamatult kohale saabunud lennusõu rõõmuga vastu.