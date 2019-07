"Teine maailmasõda tähendas Eesti Vabariigile nii natsliku Saksamaa kui Nõukogude Liidu okupatsiooni. 1944. aastal Saksa vägede lahkumise järel astus Tallinnas ametisse põhiseaduslik Eesti Vabariigi valitsus. Tallinna taasokupeerimise tähistamine saluudiga pidupäevana ei ole aktsepteeritav," kirjutas Reinsalu (Isamaa) sotsiaalmeedias.

"Palun välisministeeriumil puutuvalt sellesse sammu kutsuda välja suursaadik ning väljendada protesti Vene Föderatsiooni suursaatkonnale Tallinnas." Välisminister lisas, et Eesti Vabariigi õigusliku järjepidevuse katkematus on alus meie riiklusele nii täna kui homme. "See samm on ümmarguse aastapäeva mõttes seda küünilisem, et tänavu on ka Molotov-Ribbentropi pakti 80. aastapäev."

Nõukogude väed jõudsid 22. septembril 1944. aastal Tallinna, kust Saksa väed olid selleks ajaks lahkunud. Pika Hermanni tornis lehvis siis sinimustvalge lipp ning ametis oli Otto Tiefi valitsus.

Nõukogude armee veteranid ja osa venekeelsest elanikkonnast tähistab 22. septembril Tallinna Saksa okupantidest vabastamise aastapäeva.

Moskvas korraldatakse 2019.-2020. aastal Nõukogude kangelaslinnade ja Euroopa riikide pealinnade vabastamise puhul 17 pidusaluuti.

2019. aastal lastakse Moskvas aupauke veel Bresti (28. juuli), Kaunase (1. august), Chișinău (24. august), Bukaresti (31. august), Tallinna (22. september), Riia (13. oktoober) ja Belgradi (20. oktoober) vallutamise puhul. 2020. aastal tähistatakse Varssavi (17. jaanuar), Budapesti (13. veebruaril), Bratislava (4. aprillil), Viini (13. aprillil), Berliini (2. mail) ja Praha (9. mail) vallutamist.

Tänavu on Moskvas olnud saluut juba Odessa (10. aprill), Sevastopoli (10. mai) ja Minski (3. juuli) tagasivallutamise puhul.