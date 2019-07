Väidetavalt oli veresaun kestnud mitu päeva ning mõrvatute hulgas oli ka lapsi ja rasedaid. Mõnede teadete kohaselt on tapetute arv veelgi suurem, vahendas BBC.

Tegemist on viimaste aastate tõsiseima hõimuvägivalla juhtumiga. Peaminister James Marape tunnistas, et tegu on tema jaoks ühe kurvema päevaga tema elus, ning lubas rünnakute korraldajad tabada ja kohtu ette tuua.

Tapmiste motiiv on hetkel veel selgusetu, kuid nimetatud piirkonnas, kus elab mitmeid hõime ja klanne, on kokkupõrked kestnud juba aastakümneid.

Kohaliku uudisteagentuuri EMTV andmetel toimus vägivallatsemine peamiselt kahes Tari-Pori piirkonna väikses külas.

Hela provintsi tervishoiuamet on avaldanud ka fotosid ühest konfliktist räsitud külast.

Pühapäeval tapeti Munima külas seitse inimest - neli meest ja kolm naist. Esmaspäeval aga raiuti Karida külas tükkideks 16 naist ja last. Väidetavalt oli raiumine nii jõhker, et ohvreid oli raske tuvastada.

Peaminister Magape, kes on ka ise piirkonnast pärit, et veresauna organiseerijateks olid Hagui, Okiru ja Liwi hõimu võitlejad. "Relvadega vehkivad kriminaalid, teie aeg on läbi," rõhutas valitsusjuht kurjategijatele karistust tõotades.

"Kuidas saab 400 000 elanikuga provints funktsioneerida, kui korda on tagamas vähem kui 60 politseinikku?" nentis Magape ja kinnitas, et ta üritab nüüd saata piirkonda juurde 100 politseinikku.

Paapua Uus-Guinea metsased ja mägised provintsid on väga kõrvalised paigad, kus paljudesse küladesse ei vii isegi teed. Elu käib seal endiselt iidsete hõimureeglite alusel ning ka konflikte lahendatakse seal muistsel viisil. Aeg-ajalt on endiselt esinenud ka kannibalismi.

Kuigi mägipiirkondades toimuvad kokkupõrked erinevate suguharude vahel toimunud aastakümneid või isegi aastasadu, siis äsjase intsidendi vägivaldsus ja ulatus on siiski ebatavaline. Väidetavalt on piirkonda viimastel aastatel jõudnud ka automaatseid tulirelvi, mis on vägivallale hoogu juurde andnud.