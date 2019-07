Nädal jätkub jaheduse ja vihma lainel

Läänemere ääres on homne ilm sarnane tänasega. Venemaa kohal jääb madalrõhu-ala püsima ja selle lääneserv ulatub ikka meieni. Mõõdukas kirde- ja põhjatuul aitab lähemale tuua põhjalaiuste jahedust ja päeval meil üle 20 kraadi loota ei ole. Ülehomme saame põhjakaarest aga jahedust ja niiskust juurde, mis teeb vihma-hoogude tõenäosuse suuremaks ja seda eelkõige päevasel ajal.

Saabuval ööl on pilvisus muutlik, kuid olulise sajuta. Tuul on valdavalt põhjast, rannikul loodest ning kuni 11 m/s. Sooja on 7-10 kraadi, Lääne-Eestis pisut rohkemgi.

Hommik tuleb jätkuvalt üsna pilvine, kuid veel kuiv. Tuul on suunaga kirdest ja loodest 2-8 m/s, Soome lahel puhanguti 11 m/s. Temperatuur näitab maksimaalselt 14 kraadi.

Päevgi on muutliku pilvisusega, kuid Edela- ja Lõuna-Eestis peaks juba hoovihmaks valmis olema. Tuul on valdavalt kirdest 4-8 m/s ning rannikualadel iiliti tugevamalt. Temperatuur jääb 13-18 kraadi vahemikku.

Õhtu jätkub vahelduvalt pilvise ilmaga, kus vihmahoo võimalus on põhiliselt saartel. Põhja- ja kirdetuul on mõõdukas, kuid puhangutega kuni 11 m/s. Sooja on 14-16 kraadi.

Nädala lõpuni suurt ilmamuutust oodata ei ole. Reede tuleb mitmel pool hoovihmaga ning keskmiselt 15 kraadiga päeval, laupäeval hoovihm jätkub ja lubab juba keskmiselt 17 kraadi päeval ning pühapäev ja esmaspäev on küll keskmiselt soojemad, kuid praeguse seisuga pigem ikkagi vihmased.