Kolmapäeva õhtul Kreeka põhjaosa räsinud tormi tagajärjel hukkus vähemalt kuus ja sai viga rohkem kui sada inimest. Kõikide hukkunute näol oli tegu välismaa kodanikest turistidega ning nende seas oli ka kaks last.

Tormituul, paduvihm ja tugev rahe tekitasid turistide seas populaarsel Halkidiki poolsaarel ka muud kahju murdus rohkelt puid ning palju maju jäi katuseta, vahendasid Reuters ja BBC.

Linnade tänavad on täis tormituule poolt lendu paisatud esemeid - juurtega maast kistud puid ning purunenud mootorrattaid.

Paljud kannatanud toodi Nea Moudania meditsiinikeskusesse ning selle juht Athansios Kaltsas tunnistas teleuudistele, et kõik juhtus väga ootamatult. "See on esimene kord minu 25-aastase karjääri jooksul, kui ma millegi sellise tunnistajaks olen," märkis ta.

Kaltsas rääkis, et patsiente on igas vanuses - alates kaheksa kuu vanustest väikelastest kuni 70. eluaastast vanemate pensionärideni. Osa kannatanuid on saanud tõsiseid peavigastusi murdunud puude või muude lendu läinud esemete tõttu.

Politsei teatel sai kaks tšehhi turisti surma, kui tuul ja tulvavesi nende haagissuvila minema pühkisid.

Rumeenia kodanikest naine ja kaheksa-aastane poiss said surma, kui Nea Plagia restoranis lagi sisse varises. Potidea linnas aga hukkusid Venemaa kodanikest mees ja poiss, kui nad oma hotelli lähedal murdunud puu alla jäid.

Kreeka puhul on selline ilm suvisel ajal haruldane, sest tavaliselt on suved selles piirkonnas kuumad ja kuivad. Meteoroloog Klearxos Marousakis nimetas juhtunut aastaaja kohta äärmiselt ebatavaliseks.

Prognooside kohaselt jätkub vihm piirkonnas vähemalt neljapäeva õhtuni.

Halkidiki poolsaarel on juhtunu tõttu välja kuulutatud erakorraline olukord ning neljapäeval tutvub päästetöödega ka äsja ametisse saanud tsiviilkaitseminister. Päästetöödesse on kaasatud vähemalt 140 päästeametnikku.