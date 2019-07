Vatikanis avati teismelise neiu kadumismüsteeriumi lahendamiseks kaks 19. sajandi hauda

Vatikanis avati kaks XIX sajandist pärit hauda, et kontrollida, ega neisse või olla maetud 1983. aastal Roomas kadunuks jäänud teismeline Emanuela Orlandi. Vatikani tsiviilametniku tütre kadumine on üks enim kõneainet pakkunud lahendamata juhtum Itaalias.

15- aastane Emanuela Oralndi jäi kadunuks 1983. aasta 22. juunil teel muusikakooli. Üks tema sõbrannadest nägi teda istumas tumendatud klaasidega BMW-sse. Hiljem on arvatud, et tüdruk pantvangistati, et vahetada teda paavst Johannes Paulust II-st tappa üritanud türklase Mehmet Ali Agca vastu või et tema röövijaks oli hoopis maffia, kellele Vatikan ei olnud õigeks ajaks võlga tagasi maksnud. Või siis et ta rööviti Vatikani seksiorgiate tarbeks.

Emanuela vend on viimased 36 aastat oma õde taga otsinud ja lootnud teda leida elusana. 2012. aastal avati maffiaboss Enrico de Pedi haud, kuna mitmed vihjed ja maffiabossi enda kallima arvamuse kohaselt võis Emanuela olla seal. Aga ei olnud.

Möödunud aastal leiti Roomas Vatikani saatkonna kõrvalhoone põranda alt inimjäänused ja avalikkus küsis, kas nüüd oleme lahendanud mõistatuse. Kuid need luud kuulusid mehele, kes elas Roomas 2000 aastat tagasi.

Nüüd siis avati Vatikanis kaks XIX sajandist pärit printsessi hauda, kuna Orlandi perekond sai anonüümse kirja, mis ütles, et Emanuela on maetud hauda, millel on ingel, mis hoiab käes lahtist raamatut ja millel on kiri "puhka rahus". Kuna selliseid haudu oli kõrvuti kaks, avati mõlemad. Juures olid nii Emanuela vend kui ka printsesside järeltulijad ja suur oli nende üllatus, kui ilmnes, et hauad on täitsa tühjad.