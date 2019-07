Eelolev öö tuleb külm, ka lähipäevad jäävad jahedateks

Lähipäevad suurt ilmamuutust ei too: on ikka jahe ja mõnes kohas rabistab ka vihma.

Eeloleval ööl pilved hõrenevad, nii et vaid mõni paksem pilv toob vihmahoo. Puhub nõrk põhjakaare tuul.

Öö tuleb väga jahe, õhk jahtub sisemaal kolme kraadi lähedale. Taimede kõrgusel võib kraad-kaks vähemgi olla, aga on siiski lootust, et maapind on endasse suve keskpaigaks nii palju soojust ammutanud, et hirmutava 0 kraadi piirini temperatuur ei lange. Rannikul võib öösel jääda õhk 8 kuni 13 kraadi vahele.

Reede hommikul on väike vihmavõimalus saartel ja Eesti idaservas. Põhjakaare tuul on üsna nõrk. Õhusooja on 8 kuni 14 kraadi.

Reedel on muutliku pilvisusega ilm. Mõnes kohas sajab hoovihma. Tuul on ennelõunal nõrk ja muutliku suunaga, pärastlõunal puhub läänekaarest 2-8, põhjarannikul kuni 10 m/s. Õhusooja on 13 kuni 18 kraadi.

Õhtu toob üksiku lühiajalise vihmahoo. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on 14 kuni 17 kraadi.

Laupäeva öö on uuesti selgem ja õige jahe. Päeval areneb rünksajupilvi ja tuleb hoog vihma. Õhusoe ulatub päeval 17-18 kraadini.

Pühapäev ja esmaspäev on juba pehmemate öödega, sajuoht on väiksem ja päevasooja kerkib 20 kraadi ümber.

Teisipäev võib saju tuua ja temperatuurikõvera uuesti langusesse suunata.