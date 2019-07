Läinud öö oli tänavuse juuli külmim, eelolev tõotab sarnane tulla

Läinud öö kõige madalamad temperatuurid mõõdeti kella viie ajal, mil lisaks Tudule oli temperatuur alla 2°C ka Harjumaal Vanakülas (1,8°C ). Kõige soojem oli samal ajal Vilsandil, kus minimaalne õhutemperatuur oli 13,7°C, selgub riigi ilmateenistuse vaatlusandmetest.

Keskkonnaagentuuri ilmaprognooside osakonna juhtivsünoptik Taimi Paljak ütles, et ka laupäeva öösel on oodata enam-vähem sama madalaid temperatuure. See on tingitud Venemaa kohal püsivast madalrõhkkonnast, mille mõjul liigub põhjakaarest Eestisse külm õhuvool.

Pühapäevast lähevad ööd tasapisi soojemaks, sest läänekaarest on oodata natuke mahedamat õhuvoolu, rääkis Paljak.

Südasuviselt soe ilm saabub Paljaku sõnul umbes nädala pärast, kuid ka siis tuleb arvestada, et ilmad on muutlikud ja kohati sajused.

Juulikuu öised madalad temperatuurid ei ole aga esmakordsed, rääkis Paljak.

Ta täpsustas, et juulikuu madalaim temperatuur mõõdeti 6. juulil 1992 Jõgeval, kus sooja oli vaid 0,5°C.

Madalad temperatuurid on juulis olnud ka näiteks Kuusikul, kus 7. juulil 1951 mõõdeti 0,8°C.

Aasta tagasi mõõdeti samal kuupäeval, 12. juulil kõige madalam temperatuur Tarvastus, kus minimaalne õhutemperatuur oli 9,3°C, näitavad riigi ilmateenistuse vaatlusandmed.