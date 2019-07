Trump kuulutas New Orleansile läheneva tormi tõttu välja eriolukorra

Torm peaks reedel või laupäeval paisuma orkaaniks ja jõudma Louisiana osariigi rannikuni, kuid see on juba praegu toonud linnas suuri üleujutusi, teatas riiklik orkaanikeskus (NHC).

Trump kuulutas reedel välja eriolukorra, mis lubab keskvalitsuse ametkondadel osaleda päästetöödes. Eriolukorra väljakuulutamist taotles Louisiana kuberner John Bel Edwards.

"Tänan teid, president Trump, minu taotlusele kiire vastamise eest. Me hindame Valge Maja ja meie föderaalpartnerite toetust ja jätkame oma võitlust enneolematu üleujutusega," säutsus kuberner Twitteris.

Louisianasse on saadetud 3000 rahvuskaardi lisasõdurit, kes koos kõikide teiste päästjatega on mitmel pool valmisolekus. Varutud on muu hulgas joogivett ja toiduaineid,

Sisekaitseministeerium (DHS) teatas, et peatab eriolukorra alla käivatel aladel ajutiselt immigratsioonitõrje.

Ministeeriumi teatel ei lähe immigratsiooni ja tolliamet (ICE) nädalavahetusel algaval haarangul nende migrandiperede vastu, kes tormi eest pagevad.

"Meie kõrgeim prioriteet on endiselt elu ja turvalisuse säilitamine. Nende asjaolude valguses ei tule mingeid immigratsioonitõrje algatusi, mis puudutavad tormiga seotud evakueerimist ja varjumist. Väljaarvatud juhul, kui on tõsine avaliku julgeoleku oht," teatas agentuur.

ICE peaks pühapäeval alustama suurhaarangut immigrantide vastu ja ametnike sõnul on väljasaatmismäärus saadud miljoni inimese jaoks.

"Minu mureks on, et see saab olema uus Katrina," ütles New Orleansis restorani pidav Donald Wells.

New Orleansile lähenev torm on tuletanud meelde orkaan Katrina, mis oli USA ajaloo kulukaim ja surmavaim torm ning uputas 80 protsenti linnast. Katrina laastas ka ülejäänud Lousianat, Mississippit ja Alabamat, tuues kaasa 1800 surma ja üle 150 miljardi dollari kahju. Tormile järgnes seadusetus ja rüüstamine linnas.