Tegu on 50 000 ruutkilomeetri suuruse jäämäega, mis peale Antarktikast irdumist püsis kaks aastat Lõuna-Jäämeres asuva Weddelli mere rannikul. Nüüd on hiigellahmakas hakanud liikuma põhja poole, vahendab Soome rahvusringhääling Yle BBC-d.

Jäälahmaka pikkuseks on 160 km, teisisõnu mahuks see täpselt Tallinna ja Viljandi vahele.

Jäämäe paksuseks on aga "ainult" 200 meetrit, mis tähendab, et selle pikkuse ja paksuse suhe on umbes sama nagu pangakaardil.

Jäämassiivi liikumist jälgitakse kahe satelliidiga. Kuivõrd lahmakas liigub väga aeglaselt, tehakse ülelende üle paari päeva.

