Toila vallavalitsus saatis riigikogu liikmele Martin Repinskile märgukirja, kus teatatakse, et talle kuuluva kitsefarmi reklaam maantee ääres on ebaseaduslikult paigaldatud.

Toila valla ehitusspetsialist Hannes Lumiste sõnul pole reklaami jaoks esitatud vallavalitsusele kooskõlastamiseks vajalikke dokumente, kirjutab Põhjarannik.

Repinskile saadetud kirjas pööras ehitusspetsialist Repinski tähelepanu asjaolule, et omavoliliselt paigaldatud reklaam paikneb riigimaantee kaitsevööndis ning on kinnitatud elektriliini kandeposti külge, mis on lubamatu.

Lumiste palus viivitamatult kitsefarmi ebaseadusliku reklaami posti küljest maha võtta.